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РИА Новости

На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма

18:05 13.08.2019 (обновлено: 22:59 13.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
В Киеве планируют таким образом помешать иностранным судам, а также части российских, заходить в порты полуострова.

"Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события", — заявил начальник "Госгидрографии" Александр Щипцов.

Также, по его словам, это помешает России проводить картографирование данного района.
В "Госгидрографии" утверждают, что Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Черном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы создает угрозу для навигации.
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Популярные комментарии
А создать режимный район вокруг украины?!
13 августа, 18:33
Николай Новиков
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Каждый украинец, проживающий постоянно на территории РФ и/или имеющий двойное гражданство - должен официально, на бумаге признать, что Крым неотъемлемая часть России. Этого будет достаточно, чтобы на Украине начали задумываться о последствиях раскола в обществе, и возможной потер государственности, как таковой. К сожалению у руководства РФ остаются иллюзии по поводу мирного решения вопроса с Украиной, тут конечно и бизнес замешан и прочие интересы.
13 августа, 19:00
ggoldmikron
15602006
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