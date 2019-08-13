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РИА Новости

В ДНР прокомментировали отставку Безсмертного

18:04 13.08.2019
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© Фото : МИД ДНР Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Освобождение Романа Безсмертного от обязанностей представителя Киева в политической подгруппе связано с его заявлениями по Донбассу и минским соглашениям, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.
"Увольнение представителя Украины в группе по политическим вопросам спустя полтора месяца после его назначения стало, скорее всего, следствием его крайне неоднозначных заявлений касательно минских договоренностей", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред республики напомнила, что за последнюю неделю Безсмертный сделал ряд провокационных заявлений о том, что Киев не будет предоставлять Донбассу особый статус, о бессмысленности заседаний в Минске по урегулированию конфликта без встречи в нормандском формате, призывал ужесточить блокаду республик.
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"Настолько провокационная риторика оказалась чрезмерной даже для украинских властей, ведь Киев должен понимать, что открытый и, к тому же, публично озвученный официальным представителем отказ от выполнения одобренного Советом безопасности ООН комплекса мер может очень серьезно дискредитировать позиции Украины как субъекта международного права. Тем не менее, у нас нет особого оптимизма по поводу перспектив назначения нового представителя Киева в политической группе", - отметила Никонорова.
По ее словам, в течение почти пяти лет в рамках работы политической подгруппы представители Киева пытаются "лишь имитировать конструктивную деятельность, на деле никак не стремясь к продуктивному диалогу и реальным подвижкам".
"При этом Киеву в любом случае придется выполнить взятые на себя обязательства в рамках комплекса мер - включая и политические его пункты, без имплементации которых невозможно достичь долгосрочного и стабильного возобновления мира в Донбассе", - добавила Никонорова.
Безсмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. В начале июля Зеленский вновь назначил Безсмертного представителем Киева.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРеакция на события на УкраинеНаталья НиконороваДНРМИД ДНРРоман БессмертныйДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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