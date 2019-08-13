В ДНР прокомментировали отставку Безсмертного

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Освобождение Романа Безсмертного от обязанностей представителя Киева в политической подгруппе связано с его заявлениями по Донбассу и минским соглашениям, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.

"Увольнение представителя Украины в группе по политическим вопросам спустя полтора месяца после его назначения стало, скорее всего, следствием его крайне неоднозначных заявлений касательно минских договоренностей", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Полпред республики напомнила, что за последнюю неделю Безсмертный сделал ряд провокационных заявлений о том, что Киев не будет предоставлять Донбассу особый статус, о бессмысленности заседаний в Минске по урегулированию конфликта без встречи в нормандском формате, призывал ужесточить блокаду республик.

"Настолько провокационная риторика оказалась чрезмерной даже для украинских властей, ведь Киев должен понимать, что открытый и, к тому же, публично озвученный официальным представителем отказ от выполнения одобренного Советом безопасности ООН комплекса мер может очень серьезно дискредитировать позиции Украины как субъекта международного права. Тем не менее, у нас нет особого оптимизма по поводу перспектив назначения нового представителя Киева в политической группе", - отметила Никонорова.

По ее словам, в течение почти пяти лет в рамках работы политической подгруппы представители Киева пытаются "лишь имитировать конструктивную деятельность, на деле никак не стремясь к продуктивному диалогу и реальным подвижкам".

"При этом Киеву в любом случае придется выполнить взятые на себя обязательства в рамках комплекса мер - включая и политические его пункты, без имплементации которых невозможно достичь долгосрочного и стабильного возобновления мира в Донбассе", - добавила Никонорова.