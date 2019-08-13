Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу

"Предметами пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа (бог молчания, - Прим. ред.)", - сказал директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна.