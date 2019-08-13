Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T18:28Z
https://ria.ru/20190813/1557462163.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155746/12/1557461240_0:59:1126:692_1036x0_80_0_0_796900f973321ae2e4a2d260e26c46a5.jpg
РИА Новости
Культура

Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу

18:05 13.08.2019 (обновлено: 18:28 13.08.2019)
3668
© Фото : Parco Archeologico di PompeiАмулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
Амулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
© Фото : Parco Archeologico di Pompei
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, сообщает Euronews.
"Предметами пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа (бог молчания, - Прим. ред.)", - сказал директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна.
Украшения сделаны из полудрагоценных камней – аметиста, янтаря и сердолика. Археологи предположили, что они могли принадлежать богатым горожанам.
Также обнаружены бронзовые петли и остатки деревянной шкатулки. В ней хранились стеклянные бусы, фигурки из кости, зеркала и другие предметы.
© Фото : Parco Archeologico di PompeiАмулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
Амулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
© Фото : Parco Archeologico di Pompei
Амулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
Находки выставят в музее Palestra Grande.
Помпеи - древний город, который был разрушен после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.
Старый город в Иерусалиме
26 июня, 16:37Культура
Франция разрешила открыть доступ к "Гробнице царей" в Иерусалиме
2721000
КультураТуризмтуристыНовости - ТуризмНовости культурыВыставкиПомпеи
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Лента
новостей
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Певица Ольга Бузова
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Зенитные ракетные комплексы С-300
В Хабаровском крае подняли по тревоге около двух тысяч зенитчиков
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России оценили план Украины создать режимный район вокруг Крыма
Кадр из сериала Игра престолов
Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Финансовая безграмотность
Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния