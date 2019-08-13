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РИА Новости
Пензенская область

Стала известна дата открытия минигородока для молодых инвалидов под Пензой

17:54 13.08.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗнак "Инвалид" на стеклянной двери
Знак Инвалид на стеклянной двери
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Знак "Инвалид" на стеклянной двери. Архивное фото
ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка, которое станет для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, в ноябре примет первых жильцов, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.
Инициатором создания минигородка стала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова, а спонсором этого проекта, реализуемого при поддержке губернатора и правительства области, выступила ГК "Дамате", которая до конца года вложит в строительство арт-поместья для молодых инвалидов 27 миллионов рублей.
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"По словам Марии Львовой-Беловой, с сегодняшнего дня стартует набор участников, претендующих на проживание в первых двух домах, которые планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. В конкурсе смогут принять участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из всех регионов России. Главным критерием отбора является социальная активность и желание приносить общественную пользу", - говорится в сообщении.
В минигородке "Новые берега" будут проживать молодые люди с различными формами тяжелых заболеваний, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и приемные семьи. Жилье будет предоставляться за развитие какого-либо социального проекта, вклад в развитие инклюзивных практик в России.
Согласно проекту, на площадке возведут 12 объектов, в том числе жилые дома для проживания 80 человек. Дома дополнят образовательным и досугово-деловым центрами, часовней, банно-оздоровительным комплексом, столовой и прочими объектами соцназначения. Молодые инвалиды смогут обрести в арт-поместье не только самостоятельность в быту, но и возможность получать образование, заниматься IT-технологиями, работать, создавать семьи. Также проект предполагает открытие 70 рабочих мест, в том числе 30 - для инвалидов.
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Губернатор Иван Белозерцев во вторник посетил строительную площадку "Новых берегов" и поручил подготовить проект благоустройства общественного пространства арт-поместья, в частности, прибрежной территории расположенного поблизости пруда. "Проект "Новые берега" - мощнейший в России, нет сомнений в том, что он будет реализован", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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