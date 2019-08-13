Стала известна дата открытия минигородока для молодых инвалидов под Пензой

ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка, которое станет для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, в ноябре примет первых жильцов, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

Инициатором создания минигородка стала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова, а спонсором этого проекта, реализуемого при поддержке губернатора и правительства области, выступила ГК "Дамате", которая до конца года вложит в строительство арт-поместья для молодых инвалидов 27 миллионов рублей.

"По словам Марии Львовой-Беловой, с сегодняшнего дня стартует набор участников, претендующих на проживание в первых двух домах, которые планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. В конкурсе смогут принять участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из всех регионов России. Главным критерием отбора является социальная активность и желание приносить общественную пользу", - говорится в сообщении.

В минигородке "Новые берега" будут проживать молодые люди с различными формами тяжелых заболеваний, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и приемные семьи. Жилье будет предоставляться за развитие какого-либо социального проекта, вклад в развитие инклюзивных практик в России.

Согласно проекту, на площадке возведут 12 объектов, в том числе жилые дома для проживания 80 человек. Дома дополнят образовательным и досугово-деловым центрами, часовней, банно-оздоровительным комплексом, столовой и прочими объектами соцназначения. Молодые инвалиды смогут обрести в арт-поместье не только самостоятельность в быту, но и возможность получать образование, заниматься IT-технологиями, работать, создавать семьи. Также проект предполагает открытие 70 рабочих мест, в том числе 30 - для инвалидов.