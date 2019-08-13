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РИА Новости

В Казахстане в ДТП погибли пять человек

17:49 13.08.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
АЛМА-АТА, 13 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое госпитализированы с травмами в результате столкновения легковой автомашины с грузовиком в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции региона.
По данным пресс-службы, авария произошла утром на 84-м километре автодороги Алма-Ата – Бишкек, где автомобиль Mazda-626 под управлением 29-летней женщины врезался в грузовую автомашину Shacman.
"В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо ее пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия, еще трое с различными телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в пресс-релизе полиции.
Причину ДТП выяснит расследование, в рамках которого назначены необходимые экспертизы.
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