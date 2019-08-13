В Казахстане в ДТП погибли пять человек

АЛМА-АТА, 13 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое госпитализированы с травмами в результате столкновения легковой автомашины с грузовиком в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции региона.

По данным пресс-службы, авария произошла утром на 84-м километре автодороги Алма-Ата – Бишкек, где автомобиль Mazda-626 под управлением 29-летней женщины врезался в грузовую автомашину Shacman.

"В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо ее пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия, еще трое с различными телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в пресс-релизе полиции.