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РИА Новости

В ДНР назвали диверсии украинских силовиков саботажем минских соглашений

17:49 13.08.2019
2005
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Обстрелы и диверсии со стороны украинских силовиков в Донбассе являются саботажем минских соглашений и ставят под сомнение мирное урегулирование конфликта, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее в ДНР сообщили о подрыве опор ЛЭП в Шахтерске. В МГБ республики квалифицировали ЧП как теракт и заявили, что задержали одного подозреваемого.
"Подрывы четырех высоковольтных опор ЛЭП в Шахтерске, массированные обстрелы южной части ДНР и Горловки, совершенные на фоне заявлений представителей Украины в политической группе - все это является откровенным саботажем мирного плана урегулирования конфликта со стороны Киева", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По мнению полпреда ДНР, Киев пользуется перерывом в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе "для интенсификации напряженности конфликта".
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"Подобный подход не только ставит под вопрос дальнейшее мирное урегулирование, но и угрожает жизни и здоровью ни в чем не повинных жителей по обе стороны от линии соприкосновения. Если украинские власти считают, что смогут избежать ответственности за эти действия, то они ошибаются – мы фиксируем все факты нарушений режима перемирия и на следующем заседании в Минске намерены потребовать от украинской стороны провести разбирательство с целью поиска и наказания всех виновных в совершении данных провокаций", - отметила Никонорова.
Она также призвала гарантов минских соглашений "оказать давление на Киев с целью деэскалации обстановки".
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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