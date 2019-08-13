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РИА Новости

Открытое горение на теплоходе "Святая Русь" ликвидировали

17:42 13.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области
Пожар на теплоходе Святая Русь в Нижегородской области
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз. Приволжская транспортная прокуратура сообщила РИА Новости, что выясняет причину возгорания на теплоходе "Святая Русь", а также нанесенный пожаром ущерб.
"В 17.18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
Вчера, 14:33РИА Новости
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МЧС РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
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Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
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