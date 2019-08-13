Открытое горение на теплоходе "Святая Русь" ликвидировали

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз. Приволжская транспортная прокуратура сообщила РИА Новости, что выясняет причину возгорания на теплоходе "Святая Русь", а также нанесенный пожаром ущерб.