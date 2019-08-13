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РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновской области усилят контроль за качеством капремонта жилья

17:39 13.08.2019
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© Фото : RazumhakУльяновск
Ульяновск
© Фото : Razumhak
УЛЬЯНОВСК, 13 авг – РИА Новости. В Ульяновской области усилят контроль за качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; такое поручение дал губернатор области Сергей Морозов на совещании по итогам реализации региональной программы капремонта и деятельности областного Фонда модернизации ЖКК за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Каждый обновленный дом должен получить независимую оценку качества выполненных работ. При этом должна активно включиться общественность. По примеру известного проекта #ЧтоНеТак нужно провести сбор информации по реализации региональной программы. Мы хотим понять, какова ситуация в отдельных муниципалитетах и населённых пунктах. Мнения и оценки людей должны быть выше отчётов чиновников", – подчеркнул Морозов.

Глава региона потребовал увеличить количество выездных проверок для контроля качества проводимых работ и поручил Фонду модернизации ЖКХ проработать вопрос обеспечения онлайн-трансляции хода ремонта. Планируется, что проект будет запущен в тестовом режиме на нескольких объектах уже в текущем году.
Как сообщил директор областного Фонда модернизации ЖКК Александр Хаджибаев, в 2019 году во все договоры с подрядными организациями внесено условие об обязательном страховании ответственности.
"Теперь после заключения контракта в течение десяти дней подрядчик также должен заключить договор со страховой компанией. В случае, если в ходе капремонта произошёл пролив или порча имущества граждан по вине подрядных организаций, мы сразу же обращаемся в страховую компанию, которая возместит ущерб. Это позволит избежать таких проблем, как затягивание сроков проведения работ, в том числе по причине длительного срока взыскания ущерба с подрядчиков. Пока все замечания жильцов не будут сняты, итоговые акты не подпишут и оплату не произведут", – сказал Хаджибаев.
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Руководитель областного Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Руслан Хайров отметил положительную динамику в работе Фонда. "Во многих регионах очень остро строит проблема качества выполнения капремонта, особенно ремонта крыш, при которых часто происходит пролив квартир и подъездов. У нас благодаря взаимодействию с Фондом удаётся привлечь подрядчиков к ответственности, то есть возникающие проблемы решаются. А в других субъектах люди годами пытаются возместить причинённый ущерб", – отметил общественник.
По информации специалистов регионального оператора капитального ремонта, до конца 2019 года работы выполнят в 123 многоквартирных домах Ульяновской области. К настоящему времени обновлены 57 объектов.
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