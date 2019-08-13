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РИА Новости
Туризм

Пассажиры рассказали, зачем они встают с мест сразу после посадки самолета

22:25 13.08.2019
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© Depositphotos / lucidwaters Пассажиры ждут разрешения на выход из самолета
Пассажиры ждут разрешения на выход из самолета
© Depositphotos / lucidwaters
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Большинство пассажиров авиалайнеров не встают со своих мест после посадки самолета, при этом около 14% опрошенных туристов признаются, что начинают доставать вещи из багажной полки до того, как гаснет табло "пристегните ремни", сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса провели опрос среди пользователей и выяснили, встают ли они со своих мест сразу после посадки самолета, и если да, то зачем.
Более половины путешественников (58%) не встают после посадки самолета и признаются, что их раздражают те, кто начинает доставать свои вещи еще до объявления полной остановки. Еще 28% опрошенных не собираются на выход раньше времени, но на нарушителей правил внимания не обращают.
Поднимаются с мест до разрешенного сигнала и начинают доставать вещи с багажной полки 14% опрошенных. Большинство из них делают это только потому, что не могут сидеть на месте, хотя понимают, что выйти быстрее у них не получится. Около трети таких пассажиров все же надеются покинуть борт в числе первых и именно поэтому решают занять место в проходе заблаговременно.
"При каждой посадке самолета находятся пассажиры, которые встают до того момента, как гаснет табло “пристегните ремни”. Такое поведение небезопасно, ведь самолет может экстренно затормозить или резко повернуть, - говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса. - Кроме того, скопление людей в проходе осложняет выход с воздушного судна. Особенно важно беспрепятственно покинуть самолет тем пассажирам, которые могут опаздывать на пересадку, а неорганизованный выход будет только задерживать их еще больше".
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