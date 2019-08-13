Пассажиры рассказали, зачем они встают с мест сразу после посадки самолета

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Большинство пассажиров авиалайнеров не встают со своих мест после посадки самолета, при этом около 14% опрошенных туристов признаются, что начинают доставать вещи из багажной полки до того, как гаснет табло "пристегните ремни", сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели опрос среди пользователей и выяснили, встают ли они со своих мест сразу после посадки самолета, и если да, то зачем.

Более половины путешественников (58%) не встают после посадки самолета и признаются, что их раздражают те, кто начинает доставать свои вещи еще до объявления полной остановки. Еще 28% опрошенных не собираются на выход раньше времени, но на нарушителей правил внимания не обращают.

Поднимаются с мест до разрешенного сигнала и начинают доставать вещи с багажной полки 14% опрошенных. Большинство из них делают это только потому, что не могут сидеть на месте, хотя понимают, что выйти быстрее у них не получится. Около трети таких пассажиров все же надеются покинуть борт в числе первых и именно поэтому решают занять место в проходе заблаговременно.