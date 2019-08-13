Турция и США создают центр по контролю зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Турецкие и американские военные работают над созданием координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщило во вторник турецкое Минобороны.
Накануне Минобороны Турции сообщило о прибытии в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра.
12 августа, 12:08Сказано в эфире - Радио Sputnik"Боевики потерпят поражение". Ветеран "Альфы" о сбитых БПЛА в СирииПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников, запущенных боевиками. Новость прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Продолжается работа по введению в действие центра совместных операций, создаваемого в Шанлыурфе в рамках зоны безопасности на севере Сирии, которую планируется согласовать с США. Делегация из США из шести человек, прибывшая в Шанлыурфу, приступила к работе по созданию инфраструктуры. Работа по скорейшему началу деятельности центра по совместным операциям продолжается без задержек", - говорится в сообщении.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.