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РИА Новости
Война в Сирии

Турция и США создают центр по контролю зоны безопасности в Сирии

17:37 13.08.2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Турецкие и американские военные работают над созданием координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщило во вторник турецкое Минобороны.
Накануне Минобороны Турции сообщило о прибытии в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра.
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"Продолжается работа по введению в действие центра совместных операций, создаваемого в Шанлыурфе в рамках зоны безопасности на севере Сирии, которую планируется согласовать с США. Делегация из США из шести человек, прибывшая в Шанлыурфу, приступила к работе по созданию инфраструктуры. Работа по скорейшему началу деятельности центра по совместным операциям продолжается без задержек", - говорится в сообщении.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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