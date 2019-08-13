Турция и США создают центр по контролю зоны безопасности в Сирии

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Vadim Ghirda Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Турецкие и американские военные работают над созданием координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщило во вторник турецкое Минобороны.

Накануне Минобороны Турции сообщило о прибытии в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра.

"Продолжается работа по введению в действие центра совместных операций, создаваемого в Шанлыурфе в рамках зоны безопасности на севере Сирии, которую планируется согласовать с США. Делегация из США из шести человек, прибывшая в Шанлыурфу, приступила к работе по созданию инфраструктуры. Работа по скорейшему началу деятельности центра по совместным операциям продолжается без задержек", - говорится в сообщении.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.