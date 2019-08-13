Почти 600 бюджетников ЯНАО уже оформили сертификаты для покупки жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Почти 600 работников бюджетной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2019 году уже оформили сертификаты для покупки жилья, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

Информацию о мере поддержки работников бюджетной сферы озвучил в декабре прошлого года в ежегодном послании губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"В округе завершается первый этап реализации программы поддержки работников бюджетной сферы. В 2019 году оформлено 588 сертификатов на приобретение жилья на первичном рынке жилья Ямала", - говорится в сообщении.

Большей части ямальских семей, которые стали участниками программы в 2019 году, сертификаты уже вручили в муниципалитетах по месту жительства. Еще 196 сертификатов ждут, когда их владельцы приедут из отпуска.

"Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы здесь остаться. Речь идет о компенсации в размере 40% стоимости нового жилья. Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно 1,2 миллиона рублей. Общий объем финансирования программы позволит за три года приобрести жилье на Ямале двум тысячам специалистов", - рассказал о перспективах программы Артюхов, которого цитирует пресс-служба.

По словам первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных, условия программы таковы, что не воспользоваться сертификатом можно только в единственном случае – написать письменное заявление об отказе от участия в программе и получения сертификата.

"Программа составлена таким образом, что ее участники в любом случае смогут получить финансовую поддержку от округа и купить себе жилье. Даже если сейчас у человека есть на руках сертификат, но в его муниципалитете пока нет первичного рынка или застройщик не готов работать с использованием эскроу-счетов, никто сертификат не аннулирует и из очереди не уберет", - приводятся в сообщении слова Савиных.