Загоревшийся в Нижегородской области теплоход принадлежит частному лицу

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Горящий в Нижегородской области теплоход "Святая Русь" принадлежит частному лицу, был продан ему с торгов в 2018 году, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз. В настоящий момент пожар локализован.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, ранее теплоход принадлежал банкротящейся ООО "Туристическая фирма "Казанская судоходная компания". Торги по продаже судна начались в августе 2018 года, завершились в сентябре. Начальная цена судна составляла 11,045 миллиона рублей, финальная - 8,505 миллиона рублей. Уточняется, что на торгах было подано две заявки, принята была всего одна, победителем признан Базанов Игорь Александрович.