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РИА Новости

Загоревшийся в Нижегородской области теплоход принадлежит частному лицу

17:24 13.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области
Пожар на теплоходе Святая Русь в Нижегородской области
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Горящий в Нижегородской области теплоход "Святая Русь" принадлежит частному лицу, был продан ему с торгов в 2018 году, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз. В настоящий момент пожар локализован.
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
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Пожар на теплоходе "Святая Русь" потушен. Прокуратура начала проверку
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, ранее теплоход принадлежал банкротящейся ООО "Туристическая фирма "Казанская судоходная компания". Торги по продаже судна начались в августе 2018 года, завершились в сентябре. Начальная цена судна составляла 11,045 миллиона рублей, финальная - 8,505 миллиона рублей. Уточняется, что на торгах было подано две заявки, принята была всего одна, победителем признан Базанов Игорь Александрович.
Представители Росморречфлота сообщили РИА Новости, что угрозы экологии и судоходству нет, сведения о пострадавших отсутствуют, судно стоит в отстое без экипажа.
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