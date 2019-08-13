Эксперт оценил вероятность "жесткого" Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Вероятность того, что Великобритания выйдет из состава Евросоюза без ратифицированного договора об условиях этого процесса, можно оценить в 25%, считает экономист по развитым рынкам ING Джеймс Смит.

"Шанс Brexit без сделки - 25%, 40% вероятности всеобщих выборов в Великобритании", - приводится мнение Смита в заметке ING.

Как сообщалось ранее, такой "развод" грозит весьма неприятными экономическими последствиями, причём обеим сторонам.

Выборы же могут быть сопряжены с очередным продлением срока выхода страны из союза, который сейчас установлен на 31 октября и был перенесён в этом году с 29 марта как раз ввиду того, что Великобритания так и не смогла провести ратификацию договора об условиях выхода из ЕС.

Ранее в стране сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же обещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября.

Еврокомиссия уже подтвердила позицию ЕС о том, что согласованный в прошлом году между ЕС и Британией и подлежащий ратификации договор об условиях "развода" является единственным возможным и не будет пересмотрен. И это несмотря на то, что в Британии звучали разговоры о необходимости пересмотреть договорённость в части "бэкстопа" - об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией.