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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность "жесткого" Brexit

17:24 13.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Вероятность того, что Великобритания выйдет из состава Евросоюза без ратифицированного договора об условиях этого процесса, можно оценить в 25%, считает экономист по развитым рынкам ING Джеймс Смит.
"Шанс Brexit без сделки - 25%, 40% вероятности всеобщих выборов в Великобритании", - приводится мнение Смита в заметке ING.
Как сообщалось ранее, такой "развод" грозит весьма неприятными экономическими последствиями, причём обеим сторонам.
Выборы же могут быть сопряжены с очередным продлением срока выхода страны из союза, который сейчас установлен на 31 октября и был перенесён в этом году с 29 марта как раз ввиду того, что Великобритания так и не смогла провести ратификацию договора об условиях выхода из ЕС.
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Ранее в стране сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же обещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября.
Еврокомиссия уже подтвердила позицию ЕС о том, что согласованный в прошлом году между ЕС и Британией и подлежащий ратификации договор об условиях "развода" является единственным возможным и не будет пересмотрен. И это несмотря на то, что в Британии звучали разговоры о необходимости пересмотреть договорённость в части "бэкстопа" - об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией.
В начале августа сообщалось, что министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на подготовку к Brexit без соглашения.
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