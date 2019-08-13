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РИА Новости

США ввели санкции против Калужского радиотехнического института

17:16 13.08.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
"Добавить в список российскую организацию акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ), потому что КНИРТИ является филиалом, в котором контрольный пакет принадлежит находящейся под санкциями российской организации АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), и является объектом существующих ограничений, введенных министерством финансов", - говорится в документе, выпущенном министерством торговли.
Институт, по мнению американских властей, действует "вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики" США.
Официально публикация документа состоится 14 августа, тогда же он вступит в силу.
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