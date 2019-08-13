Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T17:12Z
https://ria.ru/20190813/1557460014.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:0:2937:1652_1036x0_80_0_0_732d54afbc8fdfbe8780a91677c726bc.jpg
РИА Новости

Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть

17:12 13.08.2019
2175
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% - выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.01 мск снижался на 3 копейки - до 65,37 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 73,18 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в течение торгов вторника доллар повышался до 65,88 рубля, евро - до 73,89 рубля (максимумов с мая и апреля соответственно).
Стоимость нефти растет на 3% - до 60,3 доллара за баррель сорта Brent.
Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стали новости о том, что США отложили введение пошлин на китайские товары до 15 декабря.
Банкноты номиналом 1 доллар США
12 августа, 08:11РИА Новости
Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте
1680215
Обсудить 1
Динамика курсов валютМосковская биржаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Табло с курсом валют на улице Буэнос-Айреса, Аргентина. 12 августа 2019
Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо
РИА
Новости
Российский рубли и евро
Официальный курс евро на среду вырос до 73,41 рубля
Буэнос-Айрес
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Президент США Дональд Трамп
Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции
Лента
новостей
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Трамп допустил выход США из ВТО
Евро
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос
"Роскосмос" отчитался о первых успехах в разработке ядерного "буксира"
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
США отложили введение пошлин на китайские товары
Вид на Ялту
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Лента новостейМолния