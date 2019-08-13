Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% - выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.01 мск снижался на 3 копейки - до 65,37 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 73,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в течение торгов вторника доллар повышался до 65,88 рубля, евро - до 73,89 рубля (максимумов с мая и апреля соответственно).

Стоимость нефти растет на 3% - до 60,3 доллара за баррель сорта Brent.