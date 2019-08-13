Пресс-секретарь президента Чехии высмеял Guardian за обвинение Sputnik

ПРАГА, 13 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек язвительно отозвался о британской газете Guardian, которая была вынуждена извиниться перед международным агентством Sputnik за то, что несправедливо обвинила его в распространении ложной информации.

В апреле корреспондент Sputnik France сделал фото, на котором запечатлен пылающий собор Парижской Богоматери, а на его фоне — двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, проходящие под лентой оцепления полиции. Некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять этой фотографией на отношение общества к мусульманам, а Guardian включила ее в подборку "Фейк или правда", отнеся снимок к "фейк-ньюс". При этом газета сослалась на мнение американских экспертов, утверждавших, будто фото подверглось монтажу.