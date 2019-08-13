Пресс-секретарь президента Чехии высмеял Guardian за обвинение Sputnik

ПРАГА, 13 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек язвительно отозвался о британской газете Guardian, которая была вынуждена извиниться перед международным агентством Sputnik за то, что несправедливо обвинила его в распространении ложной информации.
"Проверено: Guardian извинилась перед Sputnik за то, что назвала фотографию двух мужчин перед Нотр-Дамом обманом", — написал Овчачек в твиттере.
Газета Parlamentní Listy прокомментировала эту реакцию в статье "Нотр-Дам: Овчачек высмеивает традиционные СМИ, время доказало его правоту". "Велись долгие споры о том, реальная эта фотография или нет. Теперь стало ясно: снимок подлинный, и Овчачека позабавило то, что британская мейнстримная газета Guardian извинилась перед порталом Sputnik за то, что назвала его фейком", — пишет издание.
В апреле корреспондент Sputnik France сделал фото, на котором запечатлен пылающий собор Парижской Богоматери, а на его фоне — двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, проходящие под лентой оцепления полиции. Некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять этой фотографией на отношение общества к мусульманам, а Guardian включила ее в подборку "Фейк или правда", отнеся снимок к "фейк-ньюс". При этом газета сослалась на мнение американских экспертов, утверждавших, будто фото подверглось монтажу.
Sputnik, в свою очередь, доказал, что снимок подлинный, разместив его исходник со всеми метаданными. Однако Guardian только спустя четыре месяца признала неправоту и извинилась перед порталом.
29 июля, 18:11РадиоЛитва восстановит доступ к сайту Sputnik