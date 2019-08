Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке

Так, 19 апреля Guardian разместила это фото в своей подборке Fake or for Real ("Фейк или правда") в Instagram. Газета отнесла снимок к категории "фейк-ньюс", сославшись на мнение американских экспертов, которые утверждали, будто фото подверглось монтажу.

"Точность важна для нас, поэтому, если вы являетесь поклонником нашего проекта Fake or for real, прочтите, пожалуйста, следующее: в выпуске Fake or for real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Даме, подвергалось редактированию. С нами связался правообладатель фото, и мы признаем: фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное", — сказано в посте, который Guardian опубликовала в Instagram Stories.