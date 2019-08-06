Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке

ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.

В апреле произошел пожар в парижском Нотр-Даме. Корреспондент Sputnik France сделал фото, на котором запечатлен пылающий собор, а перед ним двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, которые проходят под лентой оцепления полиции.

© Sputnik France Люди у собора Парижской Богоматери, где случился пожар © Sputnik France Люди у собора Парижской Богоматери, где случился пожар

Никаких комментариев к фотографии редакцией сделано не было. Снимок распространился в интернете, а пользователи социальных сетей использовали его как доказательство того, что мусульмане якобы празднуют трагедию. Между тем некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманам.

Так, 19 апреля Guardian разместила это фото в своей подборке Fake or for Real ("Фейк или правда") в Instagram. Газета отнесла снимок к категории "фейк-ньюс", сославшись на мнение американских экспертов, которые утверждали, будто фото подверглось монтажу.

В свою очередь, Sputnik предоставил доказательства того, что снимок подлинный, разместив его исходник со всеми метаданными.

Однако Guardian только спустя четыре месяца признала свою неправоту.

"Точность важна для нас, поэтому, если вы являетесь поклонником нашего проекта Fake or for real, прочтите, пожалуйста, следующее: в выпуске Fake or for real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Даме, подвергалось редактированию. С нами связался правообладатель фото, и мы признаем: фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное", — сказано в посте, который Guardian опубликовала в Instagram Stories.