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РИА Новости

Возгорание в лесу на Черноморском побережье Кубани локализовали

17:08 13.08.2019 (обновлено: 17:20 13.08.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Возгорание в лесу в районе бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края локализовано на площади 0,8 гектара, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что в 14.20 мск во вторник поступило сообщение о возгорании на территории лесной зоны бухты Инал в Туапсинском районе. По предварительной информации, площадь пожара составляла 0,5 гектара. В районе возгорания расположены две базы отдыха, однако, по сообщению спасателей, угрозы распространения огня на них и населенные пункты нет.
"Локализация пожара на площади 0,8 гектара... Привлечена авиация МЧС России", - сообщает ГУМЧС.
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