Возгорание в лесу на Черноморском побережье Кубани локализовали

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Возгорание в лесу в районе бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края локализовано на площади 0,8 гектара, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее ведомство сообщило, что в 14.20 мск во вторник поступило сообщение о возгорании на территории лесной зоны бухты Инал в Туапсинском районе. По предварительной информации, площадь пожара составляла 0,5 гектара. В районе возгорания расположены две базы отдыха, однако, по сообщению спасателей, угрозы распространения огня на них и населенные пункты нет.