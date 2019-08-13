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РИА Новости

В ДНР рассчитывают, что все вузы республики пройдут аккредитацию в России

17:06 13.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОткрытие представительства "Международного независимого эколого-политологического университета" в Донецке
Открытие представительства Международного независимого эколого-политологического университета в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство образования самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывает, что к 2024 году все вузы ДНР смогут пройти аккредитацию в РФ и начать выдавать дипломы российского образца.
Осенью 2018 года Донецкий медуниверситет прошел аккредитацию в РФ и стал первым вузом в ДНР, где начали выдавать дипломы российского образца. По информации Минобразования республики, уже четыре вуза аккредитованы в РФ. Всего на территории ДНР 18 вузов.
"Министерством образования и науки разработана дорожная карта по прохождению аккредитации в Российской Федерации в перспективе до 2024 года", - сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минобразования ДНР.
В ведомстве отметили, что в предстоящем учебном году запланировано прохождение аккредитации Донецким национальным техническим университетом, в последующем – остальными вузами.
"Представители образовательных организаций высшего профессионального образования тесно сотрудничают с представителями Рособрнадзора по вопросам проведения аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых данными образовательными организациями", - добавили в министерстве.
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