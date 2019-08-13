Администрация Ленобласти обновит кадры студентами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое предоставляет больше возможностей прохождения студентами практики в областной администрации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он пояснил, что по инициативе главы региона Ленинградская область проводит курс на постоянное кадровое обновление администрации и привлечение в органы власти молодых специалистов.

Благодаря изменениям, которые внесены в прежнее постановление губернатора "Об утверждении порядка организации и проведения практики студентов образовательных организаций высшего образования в Администрации Ленинградской области" студенты смогут теперь проходить практику не только непосредственно в администрации региона, но и в аппаратах мировых судей Ленинградской области, добавил собеседник агентства.

"Таким образом, больше возможностей обрести первый практический опыт работы по специальности получают студенты – будущие юристы", - пояснил он.