Эндокринолог назвала причины детского ожирения

САМАРА, 13 авг – РИА Новости. Главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова считает, что проблема детского ожирения актуальна не только для региона, но и для всей страны, и связана с неправильным питанием и гиподинамией.

По данным сборника министерства здравоохранения РФ, в России в 2018 году было зарегистрировано более 338,5 тысячи детей с ожирением. Больше всего детей, страдающих ожирением, зарегистрировано в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях.

"Проблема детского ожирения актуальна для всей России, в том числе и для Ульяновской области. Так, в 2018 году на территории региона было зарегистрировано более 5,5 тысячи детей с ожирением и более 2 тысяч подростков", - сообщила РИА Новости Усанова.

По ее мнению, избыточный вес в детском возрасте связан, прежде всего, с неправильным режимом питания или его отсутствием, а также с преобладанием в питании детей полуфабрикатов, фаст-фуда и газированных напитков.