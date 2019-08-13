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РИА Новости

Эндокринолог назвала причины детского ожирения

17:03 13.08.2019
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© Fotolia / KwanchaichaiudomМальчик с лишним весом
Мальчик с лишним весом
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
Мальчик с лишним весом. Архивное фото
САМАРА, 13 авг – РИА Новости. Главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова считает, что проблема детского ожирения актуальна не только для региона, но и для всей страны, и связана с неправильным питанием и гиподинамией.
По данным сборника министерства здравоохранения РФ, в России в 2018 году было зарегистрировано более 338,5 тысячи детей с ожирением. Больше всего детей, страдающих ожирением, зарегистрировано в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях.
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"Проблема детского ожирения актуальна для всей России, в том числе и для Ульяновской области. Так, в 2018 году на территории региона было зарегистрировано более 5,5 тысячи детей с ожирением и более 2 тысяч подростков", - сообщила РИА Новости Усанова.
По ее мнению, избыточный вес в детском возрасте связан, прежде всего, с неправильным режимом питания или его отсутствием, а также с преобладанием в питании детей полуфабрикатов, фаст-фуда и газированных напитков.
"Еще одна причина - гиподинамическая модель поведения, которая часто поддерживается всей семьей. То есть дети предпочитают проводить свободное время у компьютеров, телевизоров или планшетов, мало проводят времени на свежем воздухе", - объяснила Усанова.
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Министерство здравоохранения РФУльяновская областьОбщество
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