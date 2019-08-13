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РИА Новости
Новое оружие России

Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия

17:03 13.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПавильон "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты российской ракетно-космической и атомной отраслей намерены совместно заняться моделированием гиперзвукового оружия, следует из годового отчета госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год.
Как отмечается в отчете, в минувшем году предприятие Роскосмоса "Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева" (Миасс, Челябинская область) и входящий в госкорпорацию "Росатом" Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) разработали свои предложения по организации работ по проекту "Технология суперкомпьютерного моделирования сопряженных процессов аэротермодинамики и термодеструкции теплозащитного покрытия при сверх- и гиперзвуковом обтекании спускаемых летательных аппаратов".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
Вчера, 16:34РИА Новости
"Роскосмос" отчитался о выполнении гособоронзаказа
В условиях входа летательных аппаратов в атмосферу при сверх- и гиперзвуковых скоростях выделяется огромное количество тепла. Это предъявляет высокие требования по устойчивости материалов обшивки летательных аппаратов к тепловым нагрузкам. Для этого надо моделировать особенности аэродинамических процессов, и суперкомпьютеры незаменимы для этих работ.
Приоритетными направлениями "ГРЦ имени Макеева" являются разработка, производство, модернизация, эксплуатация и утилизация ракетных комплексов стратегического назначения. ГРЦ - разработчик новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
12 августа, 14:39Ядерные технологии
"Росатом" доведет до конца работу над новым оружием в память об испытателях
РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра - обеспечение надежности ядерного арсенала России. Создание собственных информационных продуктов и технологий, предлагаемых российским потребителям, — одно из активно развиваемых направлений деятельности саровского ядерного центра.
Ранее Роскосмос и Росатом назвали суперкомпьютерные технологии одним из приоритетных направлений своего сотрудничества.
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Новое оружие РоссииРоскосмосРосатомРоссияБезопасность
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