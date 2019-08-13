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РИА Новости

Медики у офиса президента Украины потребовали отставки Ульяны Супрун

16:54 13.08.2019
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© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныУльяна Супрун
Ульяна Супрун
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
Ульяна Супрун. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались у офиса президента Украины с требованием отправить в отставку и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, передает агентство УНН.
"Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом", - цитирует агентство организаторов акции.
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По словам одного из организаторов акции, координатора медицинской службы "евромайдана" Андрея Гука, три года деятельности правительства "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения". "Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией президента для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.
К митингующим вышел советник президента Михаил Радуцкий, который может возглавить Минздрав в новом правительстве, и провел их в здание. "Я думаю, что люди подготовились, есть какие-то требования к президенту", - приводит агентство слова советника.
Радуцкий добавил, что решение об отставке Супрун должен принимать кабмин.
Отставки Супрун давно добивались парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но, поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Премьер Украины выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Кабмин Украины подал жалобу на это решение. Позднее суд вернул Супрун полномочия.
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