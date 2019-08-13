Медики у офиса президента Украины потребовали отставки Ульяны Супрун

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались у офиса президента Украины с требованием отправить в отставку и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, передает агентство Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались у офиса президента Украины с требованием отправить в отставку и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, передает агентство УНН

"Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом", - цитирует агентство организаторов акции.

По словам одного из организаторов акции, координатора медицинской службы "евромайдана" Андрея Гука, три года деятельности правительства "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения". "Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией президента для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.

К митингующим вышел советник президента Михаил Радуцкий, который может возглавить Минздрав в новом правительстве, и провел их в здание. "Я думаю, что люди подготовились, есть какие-то требования к президенту", - приводит агентство слова советника.

Радуцкий добавил, что решение об отставке Супрун должен принимать кабмин.