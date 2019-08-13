"Роскосмос" объяснил, почему не выполнил обещанного количества запусков

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Роскосмос" в прошлом году отложил пуски 11 гражданских спутников из-за неготовности техники или по инициативе заказчика, говорится в отчете госкорпорации, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Согласно документу, в 2018 году планировалось отправить на орбиту 26 спутников, но состоялись запуски лишь 15. Речь идет о российских гражданских спутниках и аппаратах иностранных заказчиков, но без учета военных.

Среди состоявшихся пусков - семь отправленных к МКС грузовых и пилотируемых кораблей, два из трех спутников дистанционного зондирования Земли, два из четырех навигационных аппаратов системы ГЛОНАСС, зарубежный спутник Sentinel и три спутника O3b.

Не состоялся запуск к МКС нового Многофункционального лабораторного модуля "Наука" в связи с его неготовностью. Запуск спутника связи "Гонец-М" был отложен из-за неготовности ракеты "Рокот", как и запуск спутника связи "Ямал-601" - из-за неготовности ракеты "Протон".

Запуск метеоспутника "Электро-Л" перенесли на нынешний год по решению правительства России. Запуск еще одного метеоспутника "Метеор-М" был отложен из-за его неготовности к старту. Отправка на орбиту двух навигационных спутников была отложена из-за отсутствия необходимости в их запуске для поддержания работоспособности системы ГЛОНАСС.