Фестиваль Alfa Future People в Нижнем Новгороде откроет Лирой Торнхилл

КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Один из основателей легендарного британского коллектива The Prodigy Лирой Торнхилл станет хедлайнером фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 16-18 августа под Нижним Новгородом, сообщают организаторы.

"Фестиваль Alfa Future People объявил последнего хедлайнера Alfa Main Stage. Им станет один из основателей легендарного британского коллектива The Prodigy Лирой Торнхилл, который выступит со специальным диджей-сетом - трибьютом музыке The Prodigy разных лет", - говорится в сообщении.

По словам продюсера фестиваля Виктора Шкипина, будет очень уместным и правильным начать фестиваль с данью памяти Киту Флинту, фронтмену и душе The Prodigy, скончавшемуся несколько месяцев назад.

"Этот коллектив точно являлся и является одним из столпов современной электронной музыки. Мы всегда хотели увидеть их у нас на фестивале. Увы, это уже не случится, но мы рады будем услышать их лучшие треки на главной сцене в виде диджей-сета", - отметил Шкипин.

Карьера Торнхилла началась почти 30 лет назад. В группе The Prodigy он стал одним из штатных танцоров, а также взял на себя обязанности концертного клавишника. Проведя в составе группы 10 лет, Лирой покинул коллектив, чтобы заняться сольной карьерой, однако связей с группой не утратил. На счету Торнхилла - полтора десятка пластинок с разными проектами (в середине 2000-х он работал с DJ Hyper, а затем основал дуэт Smash HiFi, играющий музыку в диапазоне от хип-хопа и фристайла до брейкбита), ремиксы для самых разных музыкантов, собственный лейбл Electric Tastebuds, издающий музыку в жанре nu breaks и многочисленные выступления на крупнейших мировых фестивалях. Вместе с Лироем на фестивале будут выступать Apashe, Carnage, Dannic, Don Diablo, Ferry Corsten, Knife Party, Laidback Luke, Quintino, Jeffrey Sutorius.

Фестиваль Alfa Future People (AFP) в этом году пройдет под Нижним Новгородом в шестой раз. За пять лет своего существования он стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, помимо музыкальных площадок работают зоны отдыха, спорта и технологий. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren.