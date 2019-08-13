Наземная станция ГЛОНАСС может появиться на Фиджи

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. "Роскосмос" провел переговоры о размещении наземных станций ГЛОНАСС на территории других государств, в том числе на Фиджи, следует из отчета госкорпорации за 2018 год.

"В течение 2018 года проведены консультации с Кубой, Фиджи, Мексикой, Вьетнамом, Индонезией, Южной Кореей, Ираном и рядом других стран по размещению измерительных станций ГЛОНАСС на их территории", - говорится в документе.