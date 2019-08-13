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РИА Новости

Наземная станция ГЛОНАСС может появиться на Фиджи

16:45 13.08.2019
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. "Роскосмос" провел переговоры о размещении наземных станций ГЛОНАСС на территории других государств, в том числе на Фиджи, следует из отчета госкорпорации за 2018 год.
"В течение 2018 года проведены консультации с Кубой, Фиджи, Мексикой, Вьетнамом, Индонезией, Южной Кореей, Ираном и рядом других стран по размещению измерительных станций ГЛОНАСС на их территории", - говорится в документе.
Сейчас за пределами России есть 11 станций ГЛОНАСС. Три расположены в Бразилии, еще три в Антарктиде, еще по одной станции в ЮАР, Никарагуа, Казахстане, Белоруссии и Армении.
Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко
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