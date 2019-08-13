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РИА Новости

Саратовский минздрав обеспечил ребенка льготным лекарством после жалобы

16:45 13.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТаблетки
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Больной ребенок в городе Балаково Саратовской области, мать которого жаловалась на отсутствие третий месяц льготного лекарства, во вторник получил требуемый препарат, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Ранее жительница Балаково Анастасия Ламзова в соцсети "ВКонтакте" написала, что третий месяц не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат "Этосуксимид" ("Суксилеп"). Прокуратура установила, что ребенок-инвалид не получает льготное лекарство с июня, и потребовала от минздрава региона выдать препарат на весь период лечения.
"Руководство министерства здравоохранения области взяло на контроль данную ситуацию. Проведены дополнительные переговоры с поставщиками. Сегодня ребенок препаратом обеспечен", - сказал Колоколов.
Ранее он пояснил, что областной минздрав неоднократно запрашивал у поставщиков "Этосуксимида" коммерческие предложения, но ответ поступил лишь на днях, и теперь лекарство закупят у единственного поставщика. При этом ведомство решало вопрос с обеспечением мальчика лекарством на период закупки.
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Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе оказалась в центре внимания после заявления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, нет хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.
Губернатор Валерий Радаев после прямой линии отмечал, что из ситуации уже сделаны выводы. В областном минздраве указывали, что система льготного лекарственного обеспечения жителей полностью пересмотрена, теперь закупки идут штатно. При этом следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц областного минздрава и лечебных учреждений региона из-за проблем с льготным лекарственным обеспечением.
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