Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T17:15Z
https://ria.ru/20190813/1557458539.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155654/96/1556549673_0:184:3071:1911_1036x0_80_0_0_b0d60cd0d1b35bcb69c8fb6b7b72088a.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"

20:01 13.08.2019
1956
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Специалист по спецэффектам сериала "Игра престолов" Джо Бауэр рассказал, как снимали эпизод уничтожения Королевской Гавани, сообщает Variety.
"Для нас с командой больше всего проблем доставил эпизод, в котором Дейнерис уничтожает Королевскую Гавань", - сказал Бауэр.
Чтобы сделать трехмерную модель старой части Дубровника (Хорватия), специалисты использовали новые технологии - фотограмметрию и 3D-сканирование. Благодаря им не пришлось отдельно создавать карты города, чтобы придать ему реалистичный вид.
"Для работы нам нужны были знакомые зрителям достопримечательности Королевской Гавани. При этом мы расширили город, чтобы съемочной группе было где развернуться", - уточнил специалист.
"Игра престолов" получила 32 номинации на премию "Эмми", включая категорию "визуальные спецэффекты".
За эту же награду поборются такие проекты, как "Человек в высоком замке", "Орвилл", "Звездный путь: Дискавери" и "Академия Амбрелла".
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
4 августа, 03:02Культура
"Союзмультфильм" предложил работу автору Чебурашки в стиле "Игры престолов"
900104
КультураКино и сериалыНовости культурыHBOИгра престолов (сериал)ХорватияДубровник
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Лента
новостей
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Молоток судьи
В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Певица Ольга Бузова
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
Лента новостейМолния