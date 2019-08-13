Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Специалист по спецэффектам сериала "Игра престолов" Джо Бауэр рассказал, как снимали эпизод уничтожения Королевской Гавани, . Специалист по спецэффектам сериала "Игра престолов" Джо Бауэр рассказал, как снимали эпизод уничтожения Королевской Гавани, сообщает Variety.

"Для нас с командой больше всего проблем доставил эпизод, в котором Дейнерис уничтожает Королевскую Гавань", - сказал Бауэр.

Чтобы сделать трехмерную модель старой части Дубровника (Хорватия), специалисты использовали новые технологии - фотограмметрию и 3D-сканирование. Благодаря им не пришлось отдельно создавать карты города, чтобы придать ему реалистичный вид.

"Для работы нам нужны были знакомые зрителям достопримечательности Королевской Гавани. При этом мы расширили город, чтобы съемочной группе было где развернуться", - уточнил специалист.

"Игра престолов" получила 32 номинации на премию "Эмми", включая категорию "визуальные спецэффекты".