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РИА Новости

"Роскосмос" отчитался о первых успехах в разработке ядерного "буксира"

16:38 13.08.2019 (обновлено: 17:27 13.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакеты космических ракет-носителей на стенде ГК "Роскосмос"
Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. "Роскосмос" завершил первый этап проектирования уникального космического "буксира", говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.
Предполагается, что это устройство будут использовать для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании баз на других планетах.
Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото
29 октября 2018, 03:05РИА Новости
В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателяСистема охлаждения создаваемой в России космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса оказалась соответствующей техзаданию.
Транспортно-технический модуль создается на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ).
В отчете указано, что разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания некоторые составные части макета наземного прототипа ТЭМ. Реализация проекта продолжится в рамках Федеральной космической программы, в чем будут заключаться последующие шаги, не уточняется.
Концептуальный облик нового российского космического аппарата с ядерной энергоустановкой. Архивное фото
5 декабря 2018, 12:51РИА Новости
Россия испытает в космосе систему ядерной энергодвигательной установки
В июне стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с ядерным "буксиром" планируется построить на космодроме Восточный к 2030 году.
Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Работа над ним ведется в России с 2010 года.
Концептуальный облик нового космического аппарата "Роскосмос" показал в ноябре на видео, опубликованном на странице телестудии госкорпорации в фейсбуке.
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Анатолий КоротеевКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Будет. Реактор делали с 2009 года и в прошлом году успешно прошли его испытания. Систему охлаждения делали ещё дольше. Первые прототипы ещё на станции МИР в начале нулевых испытывали. Не то чтобы это наверное была задача создать буксир, судя по работам (они гуглятся, эксперимент «капля») абстрактное исследование на возможность создать эффективную систему охлаждения, видно к десятым годам таки смогли сделать и поэтому решили заняться ядерным реактором. Так что, ключевые компоненты уже есть. Теперь нужен сам корабль (задача сложная, но не представляющая из себя чего-то невероятного). Двигатели мы и так делаем, на 8 из 10 спутников в мире они наши стоят. Правда двигатели бы побольше, но это не принципиальная проблема.
13 августа, 18:43
nnikolo.fedoseev
4230001
Лучше не пишите об этом, не надо.
13 августа, 18:19
Василий Васильев
11030022
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