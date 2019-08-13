"Роскосмос" отчитался о первых успехах в разработке ядерного "буксира"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. "Роскосмос" завершил первый этап проектирования уникального космического "буксира", говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.

Предполагается, что это устройство будут использовать для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании баз на других планетах.

Транспортно-технический модуль создается на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ).

В отчете указано, что разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания некоторые составные части макета наземного прототипа ТЭМ. Реализация проекта продолжится в рамках Федеральной космической программы, в чем будут заключаться последующие шаги, не уточняется.

В июне стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с ядерным "буксиром" планируется построить на космодроме Восточный к 2030 году.

Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Работа над ним ведется в России с 2010 года.