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РИА Новости

Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки

16:36 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, всего за сезон зафиксировано семь случаев заболевания, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По информации ведомства, в этом году в медучреждения Волгоградской области обратилось более 2,2 тысячи человек после укусов клещей, около 500 клещей исследованы, в шести из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой.
"Зарегистрировано семь случаев заболевания крымской геморрагической (лихорадкой - ред.), в том числе один случай закончился летальным исходом", - говорится в сообщении ведомства.
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