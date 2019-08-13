Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки

ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, всего за сезон зафиксировано семь случаев заболевания, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По информации ведомства, в этом году в медучреждения Волгоградской области обратилось более 2,2 тысячи человек после укусов клещей, около 500 клещей исследованы, в шести из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой.