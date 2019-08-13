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РИА Новости

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники "Роскосмоса"

16:35 13.08.2019 (обновлено: 16:55 13.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
"Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год - 382 тыс. руб, за 2018 год - 396 тыс. руб", - говорится в документе.
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Кроме того, в отчете указывается, что менеджменту госкорпорации в 2018 году выплачена зарплата и премии в размере 557,06 миллиона рублей.
Речь идет именно о сотрудниках госкорпорации "Роскосмос", их 605 человек, работники входящих в "Роскосмос" предприятий тут не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже - 59,7 тысячи рублей.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей. Госкорпорацию он возглавляет с 24 мая 2018 года, до этого занимал должность вице-премьера.
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