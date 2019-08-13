Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники "Роскосмоса"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год - 382 тыс. руб, за 2018 год - 396 тыс. руб", - говорится в документе.

Кроме того, в отчете указывается, что менеджменту госкорпорации в 2018 году выплачена зарплата и премии в размере 557,06 миллиона рублей.

Речь идет именно о сотрудниках госкорпорации "Роскосмос", их 605 человек, работники входящих в "Роскосмос" предприятий тут не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже - 59,7 тысячи рублей.