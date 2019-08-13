"Роскосмос" отчитался о выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. "Роскосмосу" удалось в прошлом году достичь высоких показателей выполнения гособоронзаказа, следует из опубликованного отчета госкорпорации за 2018 год.

Оборонные проекты, прописанным в Федеральной космической программе, выполнены на 88,9%, а проекты, относящиеся к целевой программе "Глонасс", завершены на 99,4%.

Работа по космодромам в оборонных интересах выполнена полностью, но только если учитывать зарезервированные в прошлом году 15 миллиардов рублей (без них – всего на 40%).