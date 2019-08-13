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РИА Новости

"Роскосмос" отчитался о выполнении гособоронзаказа

16:34 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМакет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М" в музее ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. "Роскосмосу" удалось в прошлом году достичь высоких показателей выполнения гособоронзаказа, следует из опубликованного отчета госкорпорации за 2018 год.
Оборонные проекты, прописанным в Федеральной космической программе, выполнены на 88,9%, а проекты, относящиеся к целевой программе "Глонасс", завершены на 99,4%.
Работа по космодромам в оборонных интересах выполнена полностью, но только если учитывать зарезервированные в прошлом году 15 миллиардов рублей (без них – всего на 40%).
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