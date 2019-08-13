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РИА Новости

Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет

16:33 13.08.2019 (обновлено: 17:31 13.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Житель Калининграда выиграл в лотерею почти 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте "Столото".
Мужчина приобрел через мобильное приложение билет "Гослото "5 из 36", обошедшийся ему в 40 рублей. Выигрыш составил 3,58 миллиона рублей.
Как сообщает местное интернет-издание "Клопс", победитель угадал все числа в первом поле: 3, 32, 2, 22, 33.
"Интересный факт: все числа выигрышной комбинации в первом поле билета состоят из двух цифр: 2 и 3. Возможно, они что-то значат для победителя. Подтвердить это или опровергнуть можно будет после того, как участник обратится за выигрышем", — цитирует портал сообщение пресс-службы "Столото".
Чтобы получить выигранную сумму, победителю необходимо приехать в лотерейный центр в Москве.
Пункт продажи лотерейных билетов
12 августа, 16:23РИА Новости
Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером
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МоскваКалининградОбщество
Популярные комментарии
"Столохов" не жалеет денег на рекламу)))
13 августа, 17:50
ДСДжордано Стрельцов
2002001
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