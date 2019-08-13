Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет

"Интересный факт: все числа выигрышной комбинации в первом поле билета состоят из двух цифр: 2 и 3. Возможно, они что-то значат для победителя. Подтвердить это или опровергнуть можно будет после того, как участник обратится за выигрышем", — цитирует портал сообщение пресс-службы "Столото".