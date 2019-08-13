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РИА Новости
Новое оружие России

Госиспытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся в сентябре

16:36 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат Адмирал флота Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Государственные испытания первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" начнутся в сентябре 2019 года, сообщил во вторник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Касатонов" передан Минобороны России в июле 2018 года.
"В течение недели новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря. В сентябре фрегат приступит к Государственным испытаниям", - сказал Дыгало.
Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длина корабля 135 метров, ширина 15 метров, скорость хода до 29 узлов, дальность плавания до 4,5 тысячи миль, автономность до 30 суток. Экипаж - 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут стоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".
ВМФ России
26 июля 2015, 10:00РИА Новости
Военно-морской флот России26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота - главной составляющей и основы морского потенциала страны. ВМФ предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РоссииИгорь ДыгалоАдмирал флота Касатонов (фрегат)РоссияБезопасность
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