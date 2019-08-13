Госиспытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся в сентябре

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Государственные испытания первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" начнутся в сентябре 2019 года, сообщил во вторник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Касатонов" передан Минобороны России в июле 2018 года.

"В течение недели новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря. В сентябре фрегат приступит к Государственным испытаниям", - сказал Дыгало.