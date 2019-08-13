Минсвязи ДНР считает, что целью диверсантов были объекты телерадиовещания

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Целью диверсантов, подорвавших опоры ЛЭП в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Шахтерске были объекты телерадиовещания, считают в Минсвязи ДНР.
Ранее в ДНР сообщили о подрыве опор ЛЭП в Шахтерске. В МГБ республики квалифицировали ЧП как теракт и заявили, что задержали одного подозреваемого.
"Сегодня в Шахтерске была совершена диверсия - подорвали четыре высоковольтных ЛЭП. По нашим данным, цель украинских диверсантов - подрыв наших объектов телерадиовещания для дестабилизации обстановки в республике", - говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.