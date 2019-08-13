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РИА Новости

Минсвязи ДНР считает, что целью диверсантов были объекты телерадиовещания

16:26 13.08.2019
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© Фото : МВД ДНРСотрудник правоохранительных органов ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
© Фото : МВД ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Целью диверсантов, подорвавших опоры ЛЭП в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Шахтерске были объекты телерадиовещания, считают в Минсвязи ДНР.
Ранее в ДНР сообщили о подрыве опор ЛЭП в Шахтерске. В МГБ республики квалифицировали ЧП как теракт и заявили, что задержали одного подозреваемого.
Замена поврежденной высоковольтной опоры
Вчера, 14:17РИА Новости
Несколько районов Шахтерска обесточены после подрыва опор ЛЭП
"Сегодня в Шахтерске была совершена диверсия - подорвали четыре высоковольтных ЛЭП. По нашим данным, цель украинских диверсантов - подрыв наших объектов телерадиовещания для дестабилизации обстановки в республике", - говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.
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