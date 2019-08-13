Экс-представитель Киева в политической подгруппе узнал об увольнении из СМИ

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.

Во вторник Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.

"Стиль работы офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об освобождении от трехсторонней контактной группы в Минске", - написал Безсмертный в Facebook

Безсмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. В начале июля Зеленский вновь назначил Безсмертного представителем Киева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.