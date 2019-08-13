Экс-представитель Киева в политической подгруппе узнал об увольнении из СМИ

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.
Во вторник Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.
"Стиль работы офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об освобождении от трехсторонней контактной группы в Минске", - написал Безсмертный в Facebook.
Безсмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. В начале июля Зеленский вновь назначил Безсмертного представителем Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru