Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в 2018 году по российским стандартам бухгалтерского учета получила чистую прибыль в размере 9,712 миллиарда рублей, увеличив показатель более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.