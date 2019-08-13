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РИА Новости

Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза

16:20 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "Роскосмоса" на выставке
Стенд Роскосмоса на выставке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд "Роскосмоса" на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в 2018 году по российским стандартам бухгалтерского учета получила чистую прибыль в размере 9,712 миллиарда рублей, увеличив показатель более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.
В 2017 году чистая прибыль составляла 4,191 миллиарда рублей. Кроме того, существенно выросла валовая прибыль по международной космической деятельности - до 19,227 миллиарда с 8,56 миллиарда рублей, говорится в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года, опубликованном в составе годовой отчетности.
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