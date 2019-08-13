Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.

Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — написал Хасис в фейсбуке

Хасис пояснил, что в Евросоюзе уровень инфляции заметно ниже, чем в России. Так, в среднем за пять лет в России инфляция составила примерно 7,2%, а в Чехии — 1,5%.