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РИА Новости

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

16:19 13.08.2019 (обновлено: 17:29 13.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — написал Хасис в фейсбуке.
Хасис пояснил, что в Евросоюзе уровень инфляции заметно ниже, чем в России. Так, в среднем за пять лет в России инфляция составила примерно 7,2%, а в Чехии — 1,5%.
"Соответственно, ставка ЦБ России сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%. Ставки по вкладам в России до 6,3%, а в Чехии — до 1,8, соответственно ставки, например, по ипотеке в России — от 7,6% (а для семей с детьми — от пяти процентов), в Чехии — от 3,3%", — добавил Хасис.
Сотрудница в операционном зале банка
6 августа, 11:29РИА Новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам
69554970489
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Лев ХасисСбербанк РоссииЕвросоюзЦентральный Банк РФЧехияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Бензин на заправках "Газпром нефть" в Казахстане по 30 руб. наверное тоже по этой причине? Просто нашим компаниям в других странах не дают творить беспредел...)
13 августа, 17:17
Вася Васильев
122201012
Все просто - в европе их бьют по рукам, а в России можно. Так бы и сказал.
13 августа, 16:36
aalexey.kozeykin
115200018
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