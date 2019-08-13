Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — написал Хасис в фейсбуке.
Хасис пояснил, что в Евросоюзе уровень инфляции заметно ниже, чем в России. Так, в среднем за пять лет в России инфляция составила примерно 7,2%, а в Чехии — 1,5%.
"Соответственно, ставка ЦБ России сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%. Ставки по вкладам в России до 6,3%, а в Чехии — до 1,8, соответственно ставки, например, по ипотеке в России — от 7,6% (а для семей с детьми — от пяти процентов), в Чехии — от 3,3%", — добавил Хасис.
6 августа, 11:29РИА НовостиСбербанк снизил ставки по кредитам