Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T16:15Z
https://ria.ru/20190813/1557457077.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155020/74/1550207472_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f4cf1c88abc4e0ecadbaf5955f422c10.jpg
РИА Новости

На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

16:15 13.08.2019
1652
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛесное озеро в Краснодарском крае
Лесное озеро в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 14.20 мск… поступило сообщение о возгорании на территории лесной зоны бухты Инал, Туапсинский район. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения... В 14.40 мск на место прибыли первые подразделения. Производится разведка… По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,5 гектара", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что на месте находятся специалисты Краевого лесопожарного центра, а также спасатели "Кубань-Спас", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Также на месте работают спасатели местной муниципальной службы спасения, специалисты администрации.
"В районе пожара расположены две базы отдыха… Угрозы распространения на населенные пункты нет. Спланировано применение авиации с водосливным устройством", - добавили в ГУМЧС.
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вчера, 10:32РИА Новости
Авиация МЧС за сутки сбросила более 1,7 тысячи тонн воды на лесные пожары
000140
Обсудить 0
МЧСЧерное мореКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Паспорт гражданина Украины
В партии Порошенко оценили решение Зеленского о гражданстве для россиян
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
Минсвязи ДНР считает, что целью диверсантов были объекты телерадиовещания
Судья Елена Хахалева
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Сын Порошенко признался, что чаще говорит по-русски
Сын Порошенко по-русски рассказал о любви к украинскому языку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский освободил Безсмертного от работы в контактной группе по Донбассу
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Порт в Севастополе
Суд на Украине отказался арестовать судно "Мрия"
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Жителей архангельского села попросили покинуть дома из-за работ военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
Лента новостейМолния