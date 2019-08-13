На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.

"В 14.20 мск… поступило сообщение о возгорании на территории лесной зоны бухты Инал, Туапсинский район. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения... В 14.40 мск на место прибыли первые подразделения. Производится разведка… По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,5 гектара", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на месте находятся специалисты Краевого лесопожарного центра, а также спасатели "Кубань-Спас", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Также на месте работают спасатели местной муниципальной службы спасения, специалисты администрации.