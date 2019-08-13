В партии Порошенко выступили против отставки Кличко

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министры, делегированные в действующее правительство Украины от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко не поддержат представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.

"Я уверена, что все представители "Европейской солидарности" будут голосовать против (отставки Кличко - ред.)", - заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на брифинге во вторник.

Схожее мнение высказала на брифинге вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. "С моей точки зрения, эта инициатива президента Украины Зеленского (Владимира - ред.) нарушает конституцию Украины, нарушает, собственно, разъяснение и решение Конституционного суда... Я не собираюсь поддерживать решение, которое будут нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против", - заявила она.