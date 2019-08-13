Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T16:14Z
https://ria.ru/20190813/1557456933.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155691/16/1556911683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_875de68b7cb83c68d9aad41c45268fc6.jpg
РИА Новости

В партии Порошенко выступили против отставки Кличко

16:14 13.08.2019
270
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министры, делегированные в действующее правительство Украины от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко не поддержат представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
"Я уверена, что все представители "Европейской солидарности" будут голосовать против (отставки Кличко - ред.)", - заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на брифинге во вторник.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
30 июля, 20:10РИА Новости
"Лгуны и непрофессионалы": Кличко обратился к Зеленскому
Схожее мнение высказала на брифинге вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. "С моей точки зрения, эта инициатива президента Украины Зеленского (Владимира - ред.) нарушает конституцию Украины, нарушает, собственно, разъяснение и решение Конституционного суда... Я не собираюсь поддерживать решение, которое будут нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против", - заявила она.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
160104
Обсудить 0
Виталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Паспорт гражданина Украины
В партии Порошенко оценили решение Зеленского о гражданстве для россиян
РИА
Новости
Игорь Коломойский
На Украине объявили в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский освободил Безсмертного от работы в контактной группе по Донбассу
Сын Порошенко признался, что чаще говорит по-русски
Сын Порошенко по-русски рассказал о любви к украинскому языку
Лента
новостей
Ульяна Супрун
Медики у офиса президента Украины потребовали отставки Ульяны Супрун
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
Минсвязи ДНР считает, что целью диверсантов были объекты телерадиовещания
Улица Киева
Экс-представитель Киева в политической подгруппе узнал об увольнении из СМИ
Киев
Суд обязал возбудить дело против директора Госбюро расследований Украины
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Порт в Севастополе
Суд на Украине отказался арестовать судно "Мрия"
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Музыкальная премия Жара Music Awards
Блокадница раскритиковала шутку Бузовой
Здание МИД Польши
Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
В США оценили отношения с Турцией после отказа от поставок F-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Лента новостейМолния