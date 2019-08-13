Минкультуры объявило конкурс концепций развития этнографического музея

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство культуры РФ объявило конкурс концепций развития Российского этнографического музея, сообщается на сайте ведомства.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до шестого сентября 2019 года. Очный этап конкурса состоится 25 сентября 2019 года в Минкультуры.
В музее, который находится в Санкт-Петербурге, представлены памятники культуры 157 народов и этнографических групп России и сопредельных стран.
Основная часть экспонатов датируется XIX — началом XX века.
В числе ценнейших коллекций музея — собрание народного костюма, коллекция фотографий и негативов середины — второй половины XIX века, ковры кочевых племен Средней Азии, Казахстана и народов Кавказа, резные и гравированные изделия из мамонтовой и моржовой кости народов Сибири и Дальнего Востока.