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РИА Новости

Эксперт предложила оценить риски перехода на четырехдневную рабочую неделю

16:13 13.08.2019 (обновлено: 16:15 13.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВход в офисное здание
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует обязательной оценки производственных и кадровых рисков, считает доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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"Данный переход требует оценки производственных, кадровых и прочих рисков. Цена ошибки при переутомлении может быть разной. При высоких рисках нельзя переходить на четырехдневную рабочую неделю", - сказала Мирзабалаева РИА Новости.
Также по ее мнению, при "сжатой" неделе организациям необходимо наличие научно обоснованных норм труда, которые будут учитывать напряженность и интенсивность работы. Это позволит избегать эмоционального выгорания.
"Следует учитывать специфику работы. Не думаю, что хирурги, диспетчеры, учителя с одинаковой отдачей могут работать по 10 часов в день. Среди плюсов можно назвать, конечно, работу специалистов, труд которых ненормирован или имеет свою специфику, - например, программисты, - и свободное время которых возможно увеличить без ущерба для производства и самого специалиста", - объяснила эксперт.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это не оправдает сворованные у меня 6 лет пенсии!
13 августа, 16:39
jjan.janin2015
3931102
При современном уровне производительности труда давно уже пора переходить не то что на четырёхдневную, а на трёхдневную рабочую неделю! Сто лет назад тысячи рабочих на заводах стояли у конвеера. Сейчас достаточно пары человек чтобы контролировать роботов. Продукции при этом производится столько же или больше. И так в любой профессии.
13 августа, 17:28
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3314008
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