Эксперт предложила оценить риски перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует обязательной оценки производственных и кадровых рисков, считает доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"Данный переход требует оценки производственных, кадровых и прочих рисков. Цена ошибки при переутомлении может быть разной. При высоких рисках нельзя переходить на четырехдневную рабочую неделю", - сказала Мирзабалаева РИА Новости.

Также по ее мнению, при "сжатой" неделе организациям необходимо наличие научно обоснованных норм труда, которые будут учитывать напряженность и интенсивность работы. Это позволит избегать эмоционального выгорания.