Около 62% предпринимателей в Москве продвигают бизнес по сарафанному радио

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 62% небольших московских компаний и индивидуальных предпринимателей продвигают свой бизнес через сарафанное радио и личные связи, а более 56% используют социальные сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Около 62% небольших компаний и индивидуальных предпринимателей продвигают свой бизнес с помощью сарафанного радио и личных связей, более 56% используют социальные сети. По 30% опрошенных предпочитают пользоваться сайтами объявлений или участвовать в различных офлайн-мероприятиях (ярмарки, выставки)", - сообщили в пресс-службе департамента, ссылаясь на данные опроса ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Также отмечается, что порядка 12% опрошенных применяют для продвижения бизнеса онлайн-сервисы предоставления услуг, а чуть более 11% – электронные торговые площадки и маркетплейсы. В свою очередь, только 5% столичных предпринимателей пользуются отраслевыми агрегаторами.

"Увеличение уровня вовлеченности москвичей в городскую бизнес-среду является для нас одной из приоритетных задач. Такие опросы помогают нам узнавать, какие направления бизнеса интересны предпринимателям и какие способы продвижения своих товаров и услуг они выбирают. Получая обратную связь от столичных бизнесменов, мы имеем возможность детализировать поддержку и расставлять в ней акценты с учетом запросов бизнес-сообщества", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Большинство предпринимателей, участвующих в опросе, отметили самой перспективной сферой для открытия своего дела цифровые технологии и IT - почти 40%. Промышленность, производство и инновации интересны почти 12% опрошенных, а гостиничный бизнес - 10% респондентов.