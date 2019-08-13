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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Около 62% предпринимателей в Москве продвигают бизнес по сарафанному радио

16:12 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛетние веранды в Москве
Летние веранды в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 62% небольших московских компаний и индивидуальных предпринимателей продвигают свой бизнес через сарафанное радио и личные связи, а более 56% используют социальные сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Около 62% небольших компаний и индивидуальных предпринимателей продвигают свой бизнес с помощью сарафанного радио и личных связей, более 56% используют социальные сети. По 30% опрошенных предпочитают пользоваться сайтами объявлений или участвовать в различных офлайн-мероприятиях (ярмарки, выставки)", - сообщили в пресс-службе департамента, ссылаясь на данные опроса ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Также отмечается, что порядка 12% опрошенных применяют для продвижения бизнеса онлайн-сервисы предоставления услуг, а чуть более 11% – электронные торговые площадки и маркетплейсы. В свою очередь, только 5% столичных предпринимателей пользуются отраслевыми агрегаторами.
"Увеличение уровня вовлеченности москвичей в городскую бизнес-среду является для нас одной из приоритетных задач. Такие опросы помогают нам узнавать, какие направления бизнеса интересны предпринимателям и какие способы продвижения своих товаров и услуг они выбирают. Получая обратную связь от столичных бизнесменов, мы имеем возможность детализировать поддержку и расставлять в ней акценты с учетом запросов бизнес-сообщества", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
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Большинство предпринимателей, участвующих в опросе, отметили самой перспективной сферой для открытия своего дела цифровые технологии и IT - почти 40%. Промышленность, производство и инновации интересны почти 12% опрошенных, а гостиничный бизнес - 10% респондентов.
"По мнению 9,2% опрошенных, наиболее перспективной нишей является торговля, 8,8% – сфера услуг, а 8,5% – услуги для бизнеса", - уточнили в пресс-службе.
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