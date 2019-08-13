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РИА Новости

Загрязнение воздуха оказалось более опасным для легких, чем курение

18:14 13.08.2019 (обновлено: 18:39 13.08.2019)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоСмог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Загрязненная атмосфера влияет на легкие так же негативно, как и курение: способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и других проблем с органами дыхания. Об этом пишут медики в журнале JAMA.

"Частота развития хронических болезней легких растет по всему миру, и теперь мы понимаем, что этот рост затрагивает далеко не только курильщиков. Мы были удивлены тем, как сильно загрязнение воздуха влияет на скорость развития ХОБЛ. Оно не уступало по силе действия сигаретам, которые до этого считались главной причиной развития этой болезни", — заявил Джоэль Кауфман (Joel Kaufman) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

По оценкам ВОЗ, 80 процентов жителей городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает все допустимые нормы. Особенно ярко это проявляется в странах третьего мира, где люди в мегаполисах живут или в условиях постоянного смога, как в Китае, или при загрязнении воздуха канцерогенными продуктами сгорания бензина, как в странах Юго-Восточной Азии.
Эти выбросы, как недавно обнаружили экологи и медики, не только негативно влияют на легкие, но и способствуют развитию рака рта, диабета, ожирения, мужского бесплодия и многих других болезней. В среднем наличие в воздухе большого числа капель аэрозолей и микрочастиц токсичных веществ сокращает жизнь человека на 10-12 лет.
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Поэтому Кауфман и его коллеги заинтересовались, как сильно загрязнение воздуха влияет на работу легких. Для этого на протяжении последних 18 лет они наблюдали за жизнью почти семи тысяч человек из шести крупных американских мегаполисов и городских агломераций: Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Балтимора, Сен-Пола и Уинстон-Салема.
В рамках проекта ученые измеряли уровень загрязнения воздуха не только на улице, но и в домах добровольцев, одновременно отслеживая изменения в состоянии их здоровья и работе органов дыхания. Эти наблюдения выявили несколько любопытных и тревожных трендов.
С одной стороны, концентрация практически всех вредных газов в атмосфере городов заметно снизилась за последние годы. С другой — существенно выросла доля озона, причем аналогично росло и число случаев развития хронической обструктивной болезни легких и прочих хронических заболеваний органов дыхания.
К примеру, повышение концентрации озона всего на три части на миллиард приводило к тому, что риск заболевания ХОБЛ вырастал так же, как если бы все жители этих районов каждый день на протяжении 30 лет выкуривали по пачке сигарет.
Чем обусловлен рост концентрации этого газа? Как предполагают ученые, главным источником стали не промышленные предприятия или автомобили, а природные процессы, связанные с глобальным потеплением.
Дело в том, что рост среднегодовых температур заставляет молекулы кислорода и ароматических углеводородов в воздухе активнее взаимодействовать с солнечным ультрафиолетом, а это приводит к формированию озона и других опасных веществ. Как именно озон провоцирует развитие этих болезней, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время.
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