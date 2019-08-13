Кульнев отозвал из ЦИК жалобу на отказ в регистрации кандидатом в МГД

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иван Кульнев отозвал из Центризбиркома свою жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Рабочая группа ЦИК ранее рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Кульнева, поскольку на всех подписных листах сведения о сборщиках были указаны не в полном объеме - отсутствовали их даты рождения. Кроме того, у Кульнева возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.

Как отметил на заседании член ЦИК Антон Лопатин, Кульнев оказался абсолютным рекордсменом по количеству предоставленных подписей умерших людей - таких было выявлено 70.

"Абсолютный рекордсмен по числу умерших. Каким образом это делается? Коллеги подбирают слова, что усматривается фальсификация. Ничего здесь не усматривается. По-моему, очевидно, что подписи рисованные, кто их собирал - непонятно, базы данных какие использовали - непонятно", - подчеркнул Лопатин.

На заседании отметили, что данные о возможных фальсификациях в подписных листах могут быть переданы в следственные органы.

ЦИК прекратил рассмотрение жалобы в связи с поступившим заявлением кандидата об ее отзыве.