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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кульнев отозвал из ЦИК жалобу на отказ в регистрации кандидатом в МГД

16:10 13.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иван Кульнев отозвал из Центризбиркома свою жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Рабочая группа ЦИК ранее рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Кульнева, поскольку на всех подписных листах сведения о сборщиках были указаны не в полном объеме - отсутствовали их даты рождения. Кроме того, у Кульнева возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
Как отметил на заседании член ЦИК Антон Лопатин, Кульнев оказался абсолютным рекордсменом по количеству предоставленных подписей умерших людей - таких было выявлено 70.
"Абсолютный рекордсмен по числу умерших. Каким образом это делается? Коллеги подбирают слова, что усматривается фальсификация. Ничего здесь не усматривается. По-моему, очевидно, что подписи рисованные, кто их собирал - непонятно, базы данных какие использовали - непонятно", - подчеркнул Лопатин.
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На заседании отметили, что данные о возможных фальсификациях в подписных листах могут быть переданы в следственные органы.
ЦИК прекратил рассмотрение жалобы в связи с поступившим заявлением кандидата об ее отзыве.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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