Первоклассники из малообеспеченных семей в МО получат подарочные наборы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Московской области начнут дарить наборы первоклассникам из семей с небольшим достатком. Комплекты получат все семьи Подмосковья, чей достаток на человека составляет 12 493 рубля и меньше. Выдача начнется с сентября этого года, сообщил телеканал В Московской области начнут дарить наборы первоклассникам из семей с небольшим достатком. Комплекты получат все семьи Подмосковья, чей достаток на человека составляет 12 493 рубля и меньше. Выдача начнется с сентября этого года, сообщил телеканал "360"

"Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача портфеля начнется с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях", – прокомментировала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Для получения подарка необходимо обратиться в управление социальной защиты населения и предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и доходы. Прием граждан начнется с 22 августа.

В подарочный набор первоклассника входит рюкзак со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями: альбом для рисования, цветные карандаши, краски, тетради, обложки, ручки, линейка, ластики, точилка, ножницы, пластилин, пенал, подставка для книг. Кроме того, для мальчиков и девочек приготовили разные портфели.

В этом году в подмосковные школы поступили порядка 8,2 тысячи детей из малообеспеченных семей. Все они могут получить подарочный набор.