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РИА Новости
Новости Подмосковья

Первоклассники из малообеспеченных семей в МО получат подарочные наборы

16:10 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПервоклассники на торжественной линейке
Первоклассники на торжественной линейке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Московской области начнут дарить наборы первоклассникам из семей с небольшим достатком. Комплекты получат все семьи Подмосковья, чей достаток на человека составляет 12 493 рубля и меньше. Выдача начнется с сентября этого года, сообщил телеканал "360".
"Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача портфеля начнется с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях", – прокомментировала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Для получения подарка необходимо обратиться в управление социальной защиты населения и предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и доходы. Прием граждан начнется с 22 августа.
В подарочный набор первоклассника входит рюкзак со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями: альбом для рисования, цветные карандаши, краски, тетради, обложки, ручки, линейка, ластики, точилка, ножницы, пластилин, пенал, подставка для книг. Кроме того, для мальчиков и девочек приготовили разные портфели.
В этом году в подмосковные школы поступили порядка 8,2 тысячи детей из малообеспеченных семей. Все они могут получить подарочный набор.
Также власти планируют выдавать рюкзаки на постоянной основе. Уже подготовлены поправки в закон "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области".
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