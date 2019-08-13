В СПЧ попросили проверить обоснованность дела о беспорядках в Москве

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился с к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, сообщается на сайте СПЧ.

"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня обратился с просьбой к генеральному прокурору России проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате анализа полученных в ходе личного наблюдения и мониторинга информационных ресурсов сведений члены СПЧ не выявили свидетельств массового применения насилия со стороны участников публичного мероприятия, из-за чего Федотов просит Чайку дать указание изучить качество подготовки материалов проверки. По мнению ряда членов Совета, возможно, процессуальная проверка, предшествовавшая принятию решения о возбуждении данного уголовного дела, не была проведена квалифированно и тщательно.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.