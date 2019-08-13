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РИА Новости

В СПЧ попросили проверить обоснованность дела о беспорядках в Москве

16:01 13.08.2019 (обновлено: 16:20 13.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился с к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, сообщается на сайте СПЧ.
"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня обратился с просьбой к генеральному прокурору России проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате анализа полученных в ходе личного наблюдения и мониторинга информационных ресурсов сведений члены СПЧ не выявили свидетельств массового применения насилия со стороны участников публичного мероприятия, из-за чего Федотов просит Чайку дать указание изучить качество подготовки материалов проверки. По мнению ряда членов Совета, возможно, процессуальная проверка, предшествовавшая принятию решения о возбуждении данного уголовного дела, не была проведена квалифированно и тщательно.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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СПЧГенеральная прокуратура РФМосковская городская думаЮрий ЧайкаМихаил ФедотовМоскваРоссияПроисшествия
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