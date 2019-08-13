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РИА Новости
Культура

Леди Гагу номинировали на премию World Soundtrack Awards

17:41 13.08.2019
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© AFP 2019 / Valerie MaconПевица Леди Гага на American Music Awards, 20 ноября 2016
Певица Леди Гага на American Music Awards, 20 ноября 2016
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Леди Гага стала одним из номинантов на премию World Soundtrack Awards, которая каждый год вручается лучшим авторам саундтреков в бельгийском городе Генте, сообщает Variety.
Певица может получить награду за композицию Shallow из картины "Звезда родилась" с формулировкой "лучшая оригинальная песня, написанная специально для фильма".
На звание "Лучший кинокомпозитор года" претендуют Алан Сильвестри ("Мстители: Финал"), Джон Пауэлл ("Как приручить дракона 3: Скрытый мир"), Дэниел Пембертон ("Человек-паук: Через вселенные").
В ближайшее время станут известны номинанты в категориях "Открытие года" и "Лучшая музыка для фильма".
Церемония награждения пройдет 18 октября.
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