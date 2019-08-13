Леди Гагу номинировали на премию World Soundtrack Awards

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Леди Гага стала одним из номинантов на премию World Soundtrack Awards, которая каждый год вручается лучшим авторам саундтреков в бельгийском городе Генте, . Леди Гага стала одним из номинантов на премию World Soundtrack Awards, которая каждый год вручается лучшим авторам саундтреков в бельгийском городе Генте, сообщает Variety.

Певица может получить награду за композицию Shallow из картины "Звезда родилась" с формулировкой "лучшая оригинальная песня, написанная специально для фильма".

На звание "Лучший кинокомпозитор года" претендуют Алан Сильвестри ("Мстители: Финал"), Джон Пауэлл ("Как приручить дракона 3: Скрытый мир"), Дэниел Пембертон ("Человек-паук: Через вселенные").

В ближайшее время станут известны номинанты в категориях "Открытие года" и "Лучшая музыка для фильма".