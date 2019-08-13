Зеленский освободил Безсмертного от работы в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - говорится в указе.