Зеленский освободил Безсмертного от работы в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - говорится в указе.
Безсмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. В начале июля Зеленский вновь назначил Безсмертного представителем Киева.