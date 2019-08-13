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РИА Новости

Зеленский освободил Безсмертного от работы в контактной группе по Донбассу

15:47 13.08.2019 (обновлено: 15:49 13.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - говорится в указе.
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Безсмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. В начале июля Зеленский вновь назначил Безсмертного представителем Киева.
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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