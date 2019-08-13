Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T15:46Z
https://ria.ru/20190813/1557455837.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144927/45/1449274544_0:215:2048:1367_1036x0_80_0_0_b5b0aa9533af79744e3c5dbe673135c7.jpg
РИА Новости

На территории финской школы обнаружили медведя

15:46 13.08.2019
1322
© Flickr / Jarkko JärvinenБурый медведь
Бурый медведь
© Flickr / Jarkko Järvinen
ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу, сообщает финская полиция.
Учебный год стартовал в Финляндии на прошлой неделе.
"Во вторник в 13.55 медведь был обнаружен в Миккели... Медведь последовал за двумя мальчиками, которые покинули школу на велосипедах. Медведь прошел за ними около 10 метров и свернул в сторону стадиона. Школа проинформирована, полиция находится в школе", - говорится в сообщении.
Силы правопорядка попросили экологов помочь с возвращением животного в место его обитания. Полиция готова также убить медведя, если он окажется в густонаселенном районе города.
Миккели - город на востоке Финляндии с населением около 60 тысяч человек.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Вчера, 15:06РИА Новости
В Финляндии дети получили письмо от президента и его собаки
223010
Обсудить 2
ФинляндияХельсинкиВ мире
Рекомендуем
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
В Финляндии дети получили письмо от президента и его собаки
РИА
Новости
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Лента
новостей
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Парк в новом районе Уланчаба в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
По следам Чингисхана. Где найти Внутреннюю Монголию и зачем ее искать
Река Малая Сульча
Компания, устроившая в Татарстане "молочную реку", заплатит миллион рублей
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Полигон твердых бытовых отходов
Росприроднадзор одобрил проект рекультивации Челябинской свалки
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
Минприроды может причислить северного оленя к редким видам животных
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Лес
В лесу под Пензой нашли скелет охотника, пропавшего четыре года назад
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
Лента новостейМолния