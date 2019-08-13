На территории финской школы обнаружили медведя

ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу, сообщает финская полиция.

Учебный год стартовал в Финляндии на прошлой неделе.

"Во вторник в 13.55 медведь был обнаружен в Миккели... Медведь последовал за двумя мальчиками, которые покинули школу на велосипедах. Медведь прошел за ними около 10 метров и свернул в сторону стадиона. Школа проинформирована, полиция находится в школе", - говорится в сообщении.

Силы правопорядка попросили экологов помочь с возвращением животного в место его обитания. Полиция готова также убить медведя, если он окажется в густонаселенном районе города.